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«Яндекс» заменит курьеров роботами

Дата публикации: 17.12.2024 18:21
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Время прочтения: 1 минута
«Яндекс» заменит курьеров роботами
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Доставка продукции роботами вместо людей-курьеров определена как один из приоритетов «Яндекса». Для развития данного направления компания зарегистрировала отдельную юридическую единицу ООО «Рободоставка».

«Рободоставка один из наших ключевых приоритетов. Активный рост направления потребовал выделения операционной деятельности в отдельное юридическое лицо. Это позволит нам эффективнее масштабировать бизнес, развивать дилерскую сеть и упростить взаимодействие с партнерами», цитирует «Интерфакс» пресс-службу «Яндекса».

Беспилотных роботов-курьеров компания активно внедряет с 2019 года. Сегодня услуги механических доставщиков используют 517 магазинов и ресторанных сетей, среди которых X5, «Азбука вкуса», «Вкусно и точка», Rostic's, «Бургер Кинг», «Теремок», «Шоколадница» и др. На сентябрь 2024 года роботы-курьеры совершили 475 тысяч доставок.

 

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