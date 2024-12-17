«Яндекс» заменит курьеров роботами

Доставка продукции роботами вместо людей-курьеров определена как один из приоритетов «Яндекса». Для развития данного направления компания зарегистрировала отдельную юридическую единицу – ООО «Рободоставка».

«Рободоставка – один из наших ключевых приоритетов. Активный рост направления потребовал выделения операционной деятельности в отдельное юридическое лицо. Это позволит нам эффективнее масштабировать бизнес, развивать дилерскую сеть и упростить взаимодействие с партнерами», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу «Яндекса».

Беспилотных роботов-курьеров компания активно внедряет с 2019 года. Сегодня услуги механических доставщиков используют 517 магазинов и ресторанных сетей, среди которых X5, «Азбука вкуса», «Вкусно – и точка», Rostic's, «Бургер Кинг», «Теремок», «Шоколадница» и др. На сентябрь 2024 года роботы-курьеры совершили 475 тысяч доставок.

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