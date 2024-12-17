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Оплату по биометрии от НСПК планируют запустить еще восемь банков

Дата публикации: 17.12.2024 18:53
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Время прочтения: 1 минута
Оплату по биометрии от НСПК планируют запустить еще восемь банков
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

К проекту оплаты по биометрии, который реализует Национальная система платежных карт, планируют присоединиться восемь банков. Об этом заявил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

«В пилотном проекте у нас три банка-эквайера и 11 банков-эмитентов. Порядка восьми банков сейчас планируют также подключаться к этому проекту и предоставлять услуги», цитирует ТАСС Дубынина.

По его словам, система, внедряемая НСПК, по просьбе банков предусматривает возможность оплаты с помощью биометрии не только с использованием Системы быстрых платежей, но и карт «Мир».

«В начале 2025 года мы планируем протестировать такое решение с банками, которые попросили нас о такой возможности, уже к весне вывести более технологическое решение, которое можно будет предоставлять непосредственно гражданам», сообщил глава НСПК. 

 

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