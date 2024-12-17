По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями

Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать с 1 января 2027 года.

Согласно закону, который приняла Государственная дума, после отзыва лицензии у страховой компании клиентам гарантируется исполнение ее обязательств по договорам страхования жизни в пределах установленных законом лимитов. В случае смерти застрахованного — до 10 млн рублей, при наступлении других страховых событий, например, травмы или болезни, и при окончании срока полиса — до 2,8 млн рублей.

Этот лимит гарантии распространяется также на средства клиентов, которые они вносили во время действия полиса. При возврате этих взносов учитывается оставшийся срок страхования и суммы, которые были выплачены им ранее.

«По закону система будет защищать все действующие договоры страхования жизни, даже если они были оформлены до 1 января 2027 года. Сейчас их около 16 миллионов. Это повысит доверие к институту формирования долгосрочных накоплений через страховщиков и будет способствовать привлечению длинных инвестиций в экономику», – пояснили в Банке России.

Функции оператора системы гарантирования возлагаются на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

«Такую меру можно позитивно оценить, так как она, во-первых, защищает права страхователей, а во-вторых, помогает им более уверенно и активно пользоваться страховыми услугами. Такой эффект уже наблюдается в сегменте вкладов, где применяется аналогичное правило. Особенно это будет полезно клиентам страховых компаний с неустойчивым положением в плане финансовой стабильности, либо новых компаний, сведений о надежности которых еще недостаточно», – отметила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.