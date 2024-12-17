ЦБ оштрафовал Промсвязьбанк, МТС-Банк и Т-Банк

Банк России 17 декабря вынес постановления о привлечении к административной ответственности Промсвязьбанка, МТС-Банка и Т-Банка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

Постановления в отношении всех трех кредитных учреждений вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Постановлениями предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам. Постановления пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает фигурантам постановлений направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы.

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