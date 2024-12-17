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Стало известно, где россияне будут встречать Новый год

Дата публикации: 17.12.2024 20:33
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Время прочтения: 1 минута
Стало известно, где россияне будут встречать Новый год
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Большинство россиян традиционно собираются встречать Новый год дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком Русский Стандарт.

Выяснилось, что 2025 год встречать в семейном кругу планируют 76% россиян, тогда как годом ранее их было 72%. Самой популярной альтернативой домашнему застолью стал визит в гости, куда собираются 18% респондентов (21% в прошлом году). И совсем небольшой процент россиян планируют отмечать Новый год в отеле – 4%, такая же цифра была зафиксирована и годом ранее. В клуб или ресторан пойдут в праздничную ночь лишь 2% респондентов (3% в прошлом году).

Поездки на новогодние праздники большинство россиян не планируют. В предстоящие каникулы дома останутся 66% респондентов (63% в прошлом году). Выезд за город планируют 23% участников опроса (22% годом ранее), путешествовать по России отправятся 9% (11% год назад), а за границу – 2% (4% на минувший Новый год).

Конец года в России – традиционный сезон распродаж, во время которых можно не только купить самые разные вещи с хорошей скидкой, но и получить существенный кэшбэк в случае оплаты покупок банковской картой. Эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина составила список самых выгодных карт для покупок на распродажах.

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