Стало известно, где россияне будут встречать Новый год

Большинство россиян традиционно собираются встречать Новый год дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Банком Русский Стандарт.

Выяснилось, что 2025 год встречать в семейном кругу планируют 76% россиян, тогда как годом ранее их было 72%. Самой популярной альтернативой домашнему застолью стал визит в гости, куда собираются 18% респондентов (21% в прошлом году). И совсем небольшой процент россиян планируют отмечать Новый год в отеле – 4%, такая же цифра была зафиксирована и годом ранее. В клуб или ресторан пойдут в праздничную ночь лишь 2% респондентов (3% в прошлом году).

Поездки на новогодние праздники большинство россиян не планируют. В предстоящие каникулы дома останутся 66% респондентов (63% в прошлом году). Выезд за город планируют 23% участников опроса (22% годом ранее), путешествовать по России отправятся 9% (11% год назад), а за границу – 2% (4% на минувший Новый год).

Конец года в России – традиционный сезон распродаж, во время которых можно не только купить самые разные вещи с хорошей скидкой, но и получить существенный кэшбэк в случае оплаты покупок банковской картой. Эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина составила список самых выгодных карт для покупок на распродажах.

Первая пятерка списка выглядит так:

«Карта для жизни» от ВТБ

«Умная карта «МИР»» от Газпромбанка

«Альфа-Карта» от Альфа-Банка

Карта Black от Т-Банка

«Моя карта» от Почта Банка





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