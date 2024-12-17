Сбер запустил сервис оплаты по биометрии для всех граждан РФ

Сбербанк запустил сервис оплаты товаров и услуг по биометрии для всех граждан РФ старше 18 лет, вне зависимости от того, клиентами каких банков они являются. Для этого понадобится только авторизация через сервис «Сбер ID», сообщила пресс-служба Сбербанка.

Для совершения транзакции необходимо на экране терминала выбрать «Оплата улыбкой», посмотреть в камеру — и оплата пройдет мгновенно. При таком способе оплаты клиенты Сбера продолжают получать бонусы «Спасибо», а клиенты других организаций — кэшбэк и все привилегии своего банка.

Чтобы подключить оплату по биометрии, необходимо авторизоваться через сервис «Сбер ID», выбрать банковскую карту для оплаты, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, и сдать биометрию.

Сервис «Оплата улыбкой» Сбер запустил летом 2023 года, сегодня в магазинах, ресторанах и на других предприятиях установлен почти 1 млн биотерминалов, поддерживающих технологию. В следующем году технологией будет оснащено уже порядка 2 млн терминалов.

«"Оплата улыбкой" на данный момент — самый инновационный и самый безопасный платежный сервис. Им могут пользоваться все, независимо от модели телефона, пользования картами того или иного банка и так далее. Параллельно мы активно развиваем оплату по биометрии в метрополитене трех крупных городов России и будем дальше масштабировать этот проект. Сфера применения технологии не ограничивается только транзакциями. Биометрия позволяет точнейшим образом идентифицировать личность человека, что в будущем позволит существенно сократить необходимость использования документов для подтверждения личности на бумажных и иных физических носителях», — отметил старший вице-президент Сбербанка Дмитрий Малых.

Дебетовая карта — самый популярный способ безналичной оплаты у россиян. Вместе с тем с каждым годом потребители все чаще отдают предпочтение более современным технологиям: СБП, платежным сервисам, стикерам. Со временем они могут занять главенствующие позиции среди средств безналичной оплаты, однако пока первенство удерживают банковские карты, считает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Представляем рейтинг самых технологичных дебетовых карт по версии Банки.ру.

Первая пятерка самых технологичных карт России выглядит следующим образом (согласно рейтингу Банки.ру):

Карта Black от Т-Банка

«СберКарта» от Сбербанка

«Умная карта Мир» от Газпромбанка

Карта «Скидка везде» от МТС Банка

Дебетовая «Альфа-Карта» от Альфа-Банка





МПКАрт 2.0