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Россияне оценили преимущества карты провожающего

Дата публикации: 17.12.2024 21:36
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Время прочтения: 1 минута
Россияне оценили преимущества карты провожающего
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Россияне активно используют карту провожающего. За 11 месяцев 2024 года такой картой воспользовались уже более 66 тысяч раз, сообщила пресс-служба «Центральной ППК» — оператора пригородных железнодорожных пассажирских перевозок в Москве и еще четырех регионах.

Как пояснили в компании, карта провожающего позволяет пройти на станцию, оборудованную турникетами, без оформления проездного документа и в течение 30 минут находиться на платформе. «Услуга введена для тех, кто хочет проводить друзей и родственников прямо до вагона или встретить их с тяжелым багажом», — отметили в ЦППК.

Самыми популярными направлениями в Московском регионе стали Казанское, Горьковское и Ярославское: на них пришлась почти половина всех пассажиров, воспользовавшихся картой провожающего. Чаще всего эту услугу выбирали в разгар дачного сезона — по 8,1 тысячи раз в июле и в августе на всех девяти направлениях.

Чтобы оформить карту провожающего, достаточно обратиться в билетную кассу, на которой размещен соответствующий стикер. Услуга предоставляется под залог 100 рублей, его можно забрать, обратившись в кассу при выходе с платформы.

Аналогичные карты действуют и в Санкт-Петербурге. Здесь залоговая стоимость карты провожающего составляет 115 рублей, однако она позволяет находиться на перроне в течение 60 минут. Примечательно, что часть тиража карт в Санкт-Петербурге содержит опечатку в тексте («Недействительна без квинтанции» вместо «квитанции»). И этот «пластик» уже стал коллекционной редкостью. 

 

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