Россияне оценили преимущества карты провожающего

Россияне активно используют карту провожающего. За 11 месяцев 2024 года такой картой воспользовались уже более 66 тысяч раз, сообщила пресс-служба «Центральной ППК» — оператора пригородных железнодорожных пассажирских перевозок в Москве и еще четырех регионах.

Как пояснили в компании, карта провожающего позволяет пройти на станцию, оборудованную турникетами, без оформления проездного документа и в течение 30 минут находиться на платформе. «Услуга введена для тех, кто хочет проводить друзей и родственников прямо до вагона или встретить их с тяжелым багажом», — отметили в ЦППК.

Самыми популярными направлениями в Московском регионе стали Казанское, Горьковское и Ярославское: на них пришлась почти половина всех пассажиров, воспользовавшихся картой провожающего. Чаще всего эту услугу выбирали в разгар дачного сезона — по 8,1 тысячи раз в июле и в августе на всех девяти направлениях.

Чтобы оформить карту провожающего, достаточно обратиться в билетную кассу, на которой размещен соответствующий стикер. Услуга предоставляется под залог 100 рублей, его можно забрать, обратившись в кассу при выходе с платформы.

Аналогичные карты действуют и в Санкт-Петербурге. Здесь залоговая стоимость карты провожающего составляет 115 рублей, однако она позволяет находиться на перроне в течение 60 минут. Примечательно, что часть тиража карт в Санкт-Петербурге содержит опечатку в тексте («Недействительна без квинтанции» вместо «квитанции»). И этот «пластик» уже стал коллекционной редкостью.

МПКАрт 2.0