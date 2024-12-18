Оценена вероятность повышения ключевой ставки до 25%

Повышение ключевой ставки до 25% на заседании Банка России в пятницу, 20 декабря, а также на заседании в феврале 2025 года маловероятно, считает главный экономист «БКС Инвестиций» Илья Федоров.

«25% маловероятны. Пока выходят смешанные данные. Инфляция растет, но резко падает кредитование. Экономика ощутит это как раз через месяц-два. Ожидаем, что в пятницу ключевая ставка будет повышена до 23%, и это будет последним увеличением в цикле повышений ключевой ставки», — сказал Федоров «Газете.ру».

В 2023 году Банк России повышал ключевую ставку пять раз, в 2024 году — трижды. Последнее повышение произошло в октябре, когда ставка выросла сразу на 200 базисных пунктов — с 19% до 21%.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич основным сценарием на декабрьском заседании видит повышение ставки до 23%, его вероятность он оценивает в 80%. Менее возможным сценарием, учитывая последние макроданные, выглядит повышение ставки до 22%, вероятность этого — 10%, отмечает эксперт. Вероятность повышения сразу до 24–25% годовых Богдан Зварич также оценивает в 10%.

«Предыдущие повышения "ключа" еще не в полной мере отразились в макроэкономических показателях, что может сдержать регулятор от более сильного повышения ключевой ставки. Отметим, что последние данные способствуют сохранению жесткого сигнала в комментариях к решению и росту рисков ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) в 2025 году — подъем ставки до 25% возможен в случае дальнейшего роста инфляции и сохранения инфляционных ожиданий на повышенном уровне в начале следующего года», — полагает аналитик.

Пока ключевая ставка остается высокой, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.