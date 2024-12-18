Россияне активно набирают автокредиты, названа основная схема обмана с недвижимостью. Обзор Банки.ру

📰 С начала года банки выдали на 70% больше автозаймов, чем за аналогичный период 2023 года, рассказывают «Известия». Этот сегмент — единственный, который может показать рост по итогам года. Люди берут ссуды на машину, несмотря на то, что их полная стоимость в среднем достигает 24%, а за пять лет человек переплатит почти вдвое. Спрос в этом году был ажиотажным, потому что покупатели опасались увеличения ключевой и удорожания утильсбора, который закладывается в стоимость авто.

📰 Банки активизировали проверку устойчивости к ковровым DDoS-атакам, сообщают «Ведомости». Спрос российского финансового сектора на проверку устойчивости IT-систем от DDoS-атак в августе — ноябре 2024 года вырос в три раза относительно аналогичного периода год назад. Заказчиков, в первую очередь крупные и средние банки, интересовала способность используемых ими решений по DDoS-защите выдержать ковровые атаки, аналогичные тем, что обрушились на финансовый сектор летом 2024 года.

📰 Основной схемой мошенничества с недвижимостью в 2024 году стали операции с договорами дарения, предупреждают «Известия». Ущерб от таких афер по итогам года составил почти 3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2023-м. Чаще всего преступники заключают фиктивные договоры с умершим собственником: злоумышленники либо узнают о смерти человека и пользуются этим фактом, либо убивают хозяина, чтобы завладеть его недвижимостью. При этом мошеннические действия с договорами дарения реализуют и родственники собственников.

📰 Цены на продовольствие весь год росли по широкому кругу наименований, но только некоторые продукты, подорожав в рознице, позволили аграриям нарастить рентабельность, обращает внимание Forbes. Например, выращивать пшеницу и печь хлеб в стране все еще невыгодно, а вот производить свинину и солод в 2024 году можно вполне эффективно. Среди отраслей, которые в 2025 году будут иметь тенденцию к повышению рентабельности, — все, что связано с производством ягод и фруктов, говорят эксперты.

📰 Стоимость акций «Газпрома» опустилась до минимума с января 2009 года, приблизившись к отметке 106 рублей, с начала года компания подешевела на треть, пишет «Коммерсант». На котировки монополии давят общее депрессивное состояние российского фондового рынка, рост геополитической напряженности, а также возможный отказ от выплат дивидендов. При этом финансовые результаты «Газпрома» выглядят вполне привлекательно, отмечают аналитики. Изменений в отношении некогда крупнейшей российской компании у инвесторов пока не наблюдается.