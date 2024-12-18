Банк ДОМ.РФ запускает акселерационную программу по привлечению инвестиций для малого и среднего бизнеса

Банк ДОМ.РФ совместно с компанией МИРА (Moscow IR Accelerator) открывает инвестиционный акселератор для предприятий малого и среднего бизнеса по привлечению стратегических инвесторов, фондов, проведению пре-IPO и IPO.

Обучение по акселерационной программе стартует в феврале 2025 года, регистрация участников уже началась.

Программа разработана для предпринимателей с годовым оборотом от 250 млн рублей, заинтересованных в привлечении инвестиций до 3 млрд рублей без кредитной нагрузки.

Акселератор поможет определиться с подходящими для каждого участника инструментами инвестиций, понять, как работают частные инвесторы, фонды и площадки, сформировать стратегию привлечения средств на три — пять лет для своей компании, наметить показатели, к которым необходимо прийти по итогам завершения программы.

Экспертами акселератора выступят директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров, основатель ведущей в России платформы для pre-IPO Антон Утехин, ex-СЕО и основатель краудлендинговой платформы «Поток» Никита Абраменко и другие участники с успешным опытом привлечения частных инвестиций в бизнес.

«В текущих условиях экономики высоких ставок важно помочь бизнесу найти альтернативные возможности привлечения финансирования. Программа инвестиционного акселератора позволит предпринимателям провести первичный выпуск акций своей компании и протестировать спрос инвесторов. Отмечу, что наш проект — это не просто обучающий курс, а полноценный акселератор по подготовке инвестиционно интересных проектов для совершения конкретных сделок по привлечению финансирования», — рассказала вице-президент, директор блока «Трансакционный бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Регистрация участников продлится до 4 февраля 2025 года.