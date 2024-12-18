Россияне массово судятся с европейскими автопроизводителями

Владельцы европейских автомобилей активно судятся с ушедшими из РФ автомобильными брендами, узнали «Известия». С 2022 года только в Москве граждане подали к представителям европейского автопрома более 100 исков с требованием компенсации за неисправности в своих машинах. В Мосгорсуде фигурирует около 35 исков, включая апелляционные, на представителей BMW, 40 — на Mercedes-Benz.

Например, автовладелец, купивший в 2021 году автомобиль BMW X7 стоимостью 11 млн рублей, столкнулся с проблемами с вентиляцией сидений и подал иск в Коптевский суд столицы против компании-импортера «БМВ Русланд Трейдинг». В 2023 году суд постановил выплатить истцу 200 млн рублей неустойки, штраф и компенсацию морального вреда за отказ заменить автомобиль на новый. Однако 17 декабря 2024 года Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию импортера, отменил решение районного суда. Представители истца намерены подать кассационную жалобу.

По словам экспертов, чаще всего с проблемами сталкиваются владельцы Audi, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen. У водителей возникают неисправности мультимедийного оснащения, программного обеспечения, двигателя, электрических блоков, элементов подвески.

Проблемы с обслуживанием затронули не только тех, кто приобрел машины непосредственно перед 2022 годом, но и всех владельцев автомобилей ушедших брендов, рассказал директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман. По его словам, дилеры просто не могут выполнять гарантийные обязательства, поэтому либо отказывают в помощи, либо обозначают запредельные сроки оказания услуги.

«Сейчас защитить свои интересы можно, подав в суд», — отметил юрист.

В качестве альтернативы пострадавшие автовладельцы могут воспользоваться услугами сертифицированных независимых сервисных центров, искать запасные части через интернет-магазины и специализированные платформы, предлагающие доставку из-за границы, предложила автоэксперт Юлия Милославская.

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