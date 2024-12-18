Суд обязал Альфа-Банк выпустить контррекламу вклада

Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-Банка. Ранее банк пытался оспорить законность решения службы.

В ФАС обратились граждане с жалобами на рекламу вклада Альфа-Банка. Речь идет о рекламе, которая демонстрировалась в 2023 году на цифровых рекламных конструкциях в нескольких регионах.

«В ней сообщалось: "Альфа Банк. Лучшая в стране ставка по вкладу 15%". Кроме того, реклама распространялась и в эфирах радиостанций. В ней содержалась следующая информация: "Лучшая ставка в стране в Альфа-Банке. Получайте 15% годовых по Альфа-Вкладу. Не просто выгодно: Альфа-Выгодно". На момент распространения этой рекламы иными банками размещались предложения по вкладам с равными или более высокими ставками», — говорится в сообщении ФАС.

Ведомство признало рекламу недостоверной и выдало кредитной организации предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства, и оштрафовало банк. Организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания.

В сентябре 2024 года служба обратилась с иском в Арбитражный суд города Москвы с просьбой обязать Альфа-Банк разместить за свой счет контррекламу вклада, суд полностью удовлетворил иск ведомства.

«В контррекламе банк обязан указать, что ФАС России признала рекламу вклада недостоверной, ставка по нему не является лучшей в стране. Контрреклама должна транслироваться в эфире радиостанций "Русское Радио" и "Радио Монте-Карло" в течение 7 дней подряд один раз в сутки в прайм-тайм, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске на 10 цифровых рекламных конструкциях в каждом городе в течение 7 дней подряд 10 раз в сутки», — следует из сообщения.

Позднее банк обязан предоставить в ФАС отчет о размещении контррекламы.