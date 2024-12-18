Россиянам назвали средний размер пособия по больничному в 2025 году

Средний размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году составит около 2 тысяч рублей в день при средней зарплате почти 100 тысяч рублей, рассказал ведущий сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Статистика по выплатам больничных, по словам эксперта, ограниченна — точных данных по среднему размеру нет.

«Однако, по моим оценкам, он будет составлять около 2 тысяч рублей в день для получающего среднюю заработную плату, которую прогнозирует Министерство экономического развития в следующем году, — почти 100 тысяч рублей», — заявил Ляшок РИА Новости.

В России, как заявил эксперт, предлагаются достаточно щедрые выплаты по больничным по сравнению с другими странами.

«Проблемой остается то, что она распространяется далеко не на всех работников — большинство работающих в малом бизнесе и в неформальном секторе не смогут получить выплаты по больничному», — отметил он.