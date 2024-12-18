Автовладельцы стали еще меньше платить за ОСАГО

Средняя премия по ОСАГО в ноябре 2024 года составила 7539 рублей, что на 4,6% ниже, чем в ноябре 2023-го. В то же время средняя выплата выросла на 10,4% и составила 99 933 рубля, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«В ноябре мы наблюдаем снижение средней премии по ОСАГО по сравнению с началом года на 6,5% и на 4,6% по сравнению с ноябрем прошлого года. Одной из главных причин такого результата является высокая конкуренция между страховщиками за безубыточных автовладельцев, появившаяся благодаря реформе по индивидуализации тарифов в ОСАГО. А рост средней выплаты по-прежнему связан с ситуацией с запчастями, с их логистикой в санкционном режиме и дефицитом по некоторым маркам. Со своей стороны РСА готовит ряд серьезных предложений по изменению подходов в части натурального возмещения убытков по ОСАГО, чтобы все-таки больше машин у нас ремонтировалось», — сказал Евгений Уфимцев.

За 11 месяцев 2024 года было урегулировано 1,75 млн случаев убытков. Общая сумма выплат за этот период составила 174,2 млрд рублей. Выплаты выросли на 13,8% по сравнению с январем — ноябрем 2023 года. За этот же период было заключено 40,3 млн договоров, рост к аналогичному периоду 2023-го составил 6,4%.

«При расчете стоимости ОСАГО используется шесть коэффициентов. Это территориальный коэффициент (КТ) (по месту регистрации владельца), коэффициенты возраста и стажа (КВС) и "бонус-малус" (КБМ) (учитывает стаж безаварийной езды), ограничивающий коэффициент (КО), зависящий от количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством, коэффициент мощности двигателя (КМ), коэффициент сезонности (КС) (принимает значение менее единицы, если автомобиль планируется использовать менее 9 месяцев в году). При расчете возмещения по ОСАГО все страховщики пользуются единой методикой, утвержденной Банком России. По ней итоговая денежная компенсация определяется как сумма расходов на оплату ремонта, покупку расходных материалов, деталей и запчастей, которые нуждаются в замене. При этом пользуются справочниками средней стоимости запчастей, материалов и нормочасов работ, в которых данные разбиты по маркам и производителям», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.