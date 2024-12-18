Эксперт рассказал, от каких коммунальных платежей можно отказаться

Жильцы дома могут отказаться от ряда дополнительных услуг — например, радиоточек, общедомовой антенны, страхования жилья, диспетчеризации и других, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Если вы замечаете такие строки, необходимо внимательно проверить договор с управляющей компанией. Если услуги там не указаны, оплачивать их не нужно. Важно знать, что отказ от ненужных услуг оформляется через письменное заявление, направленное в УК или поставщику конкретной услуги», — объяснил Бондарь РИА Новости.

При этом большая часть услуг в счетах — обязательные, они закреплены законом. Это водоснабжение, отопление, электроснабжение, водоотведение и содержание общего имущества дома.

Жильцам стоит изучить, нет ли в платежках дополнительных услуг, которые управляющие компании могут навязывать. В некоторых случаях это незаконно.

«Например, установка видеонаблюдения, консьерж-сервис или уборка снега должны быть предварительно утверждены общим собранием жильцов. Без такого согласования УК не имеет права включать их в квитанцию», — сказал эксперт.

Кроме того, в квитанциях могут появиться услуги, которые оплачиваются отдельно, — например, вывоз мусора или ремонтные работы. В период индексации УК также могут необоснованно завышать тарифы, поэтому платежки важно перепроверять. При возникновении проблем можно обратиться в Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.