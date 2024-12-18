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Эксперт рассказал, от каких коммунальных платежей можно отказаться

Дата публикации: 18.12.2024 16:15
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Время прочтения: 1 минута
Эксперт рассказал, от каких коммунальных платежей можно отказаться
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Жильцы дома могут отказаться от ряда дополнительных услуг — например, радиоточек, общедомовой антенны, страхования жилья, диспетчеризации и других, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Если вы замечаете такие строки, необходимо внимательно проверить договор с управляющей компанией. Если услуги там не указаны, оплачивать их не нужно. Важно знать, что отказ от ненужных услуг оформляется через письменное заявление, направленное в УК или поставщику конкретной услуги», — объяснил Бондарь РИА Новости.

При этом большая часть услуг в счетах — обязательные, они закреплены законом. Это водоснабжение, отопление, электроснабжение, водоотведение и содержание общего имущества дома.

Жильцам стоит изучить, нет ли в платежках дополнительных услуг, которые управляющие компании могут навязывать. В некоторых случаях это незаконно.

«Например, установка видеонаблюдения, консьерж-сервис или уборка снега должны быть предварительно утверждены общим собранием жильцов. Без такого согласования УК не имеет права включать их в квитанцию», — сказал эксперт.

Кроме того, в квитанциях могут появиться услуги, которые оплачиваются отдельно, — например, вывоз мусора или ремонтные работы. В период индексации УК также могут необоснованно завышать тарифы, поэтому платежки важно перепроверять. При возникновении проблем можно обратиться в Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.

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