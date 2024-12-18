Мишустин сообщил, когда за рождение детей прекратят выдавать маткапитал

Программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно. Как сообщил на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин, Кабмин решил поддержать соответствующую инициативу президента Владимира Путина.

«Такая мера государственной помощи подтвердила свою эффективность и востребованность. За все время ее существования выдано свыше 14 миллионов сертификатов. У родителей есть право использовать предусмотренные в них средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях — отцу, а также на другие цели. Можно получить и остатки маткапитала — до 10 тысяч рублей», — напомнил глава правительства.

По его словам, продление действующей программы до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей. При этом правительство продолжит индексировать размер материнского капитала. Так, с февраля 2025 года он составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка в семье, а на второго и последующих — превысит 893 тысячи рублей.

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