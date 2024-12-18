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Мишустин сообщил, когда за рождение детей прекратят выдавать маткапитал

Дата публикации: 18.12.2024 17:07
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Время прочтения: 1 минута
Мишустин сообщил, когда за рождение детей прекратят выдавать маткапитал
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно. Как сообщил на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин, Кабмин решил поддержать соответствующую инициативу президента Владимира Путина.

«Такая мера государственной помощи подтвердила свою эффективность и востребованность. За все время ее существования выдано свыше 14 миллионов сертификатов. У родителей есть право использовать предусмотренные в них средства для улучшения жилищных условий, оплаты ребенку образования, на пенсионные накопления матери или в некоторых случаях — отцу, а также на другие цели. Можно получить и остатки маткапитала — до 10 тысяч рублей», — напомнил глава правительства.

По его словам, продление действующей программы до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей. При этом правительство продолжит индексировать размер материнского капитала. Так, с февраля 2025 года он составит более 676 тысяч рублей на первого ребенка в семье, а на второго и последующих — превысит 893 тысячи рублей. 

 

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