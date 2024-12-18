Рубль укрепился к доллару. ЦБ установил официальные курсы валют на 19 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 19 декабря. Рубль укрепился к американской валюте, однако продолжил уступать евро.

Курс доллара опустился на 0,2216 рубля, составив 102,7763 рубля (102,9979 рубля — на 18 декабря).

Евро подорожал на 0,1639 рубля и составил 108,5083 рубля (предыдущее значение — 108,3444 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, и определение официального курса китайcкой валюты происходит на данных биржи.