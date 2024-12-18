Стало известно, кто выплатит возмещение пассажирам попавшего в аварию поезда Мурманск — Санкт-Петербург

Возмещение пассажирам поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, пострадавшим в аварии в Мурманской области, выплатит СОГАЗ. Страховая компания уже подтвердила готовность выполнить свои обязательства.

18 декабря в 16:15 на станции Княжая в Мурманской области произошло столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург с грузовым составом. В пассажирском поезде находились 326 пассажиров. По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии.

Гражданская ответственность перевозчика, Федеральной пассажирской компании, застрахована в АО «СОГАЗ» в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика». В страховой компании сообщили о готовности выполнить свои обязательства по договору страхования после признания происшествия страховым случаем и получения необходимых документов.

«Чтобы получить страховую выплату, пострадавшим пассажирам необходимо направить в СОГАЗ заявление на выплату, приложив к нему копию документов, удостоверяющих личность, и документы, выданные медицинской организацией, в которую был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший (в них должен быть указан характер полученных потерпевшим травм и увечий, диагноз и период нетрудоспособности). Документ об обстоятельствах произошедшего события СОГАЗ самостоятельно запросит у перевозчика», — сообщили в компании.