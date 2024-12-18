Не выдержали конкуренции. Названы китайские бренды автомобилей, которые уйдут из России

Несколько китайских автомобильных брендов в 2025 году уйдут с российского рынка. Как отмечают эксперты отрасли, причиной станут минимальная клиентская база из-за невостребованности, а также переизбыток однотипных моделей.

«Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода — низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton. Дилеры перестали инвестировать в эти бренды. При этом мы можем говорить про однотипность китайских автомобилей, потому что это, по сути, есть группы Chery, Geely, Great Wall и Changan. Они делают похожие автомобили с похожими технологиями, ценой и дизайном. Плюс-минус они все в одном ценовом сегменте, поэтому в ценовой категории до 2–3 миллионов рублей очень упорная борьба между ними», — цитирует «Автостат» директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова.

Он подчеркнул, что сегодня на российском рынке нет китайского бренда, который имел бы явные конкурентные преимущества. И отметил, что более активно в России будут продвигаться китайские авто премиум-сегмента.