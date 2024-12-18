Альфа-Банк пообещал кэшбэк 50% за покупку билетов на катки

Альфа-Банк пообещал выплатить кэшбэк в размере 50% за покупку билетов на катки. Акция будет действовать по всей стране, где есть катки с фирменным брендингом банка — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге и других городах.

«На таких катках вместо обычных раздевалок гостей ждут фирменные лаундж-зоны. Здесь можно оставить вещи, согреться горячими напитками, сделать атмосферное селфи или отдохнуть в мягких креслах», — уточнили в банке.

Кэшбэк 50% возвращается при покупке билетов на каток картой Альфа-Банка до 15 января.

Почти все банки в рамках программ лояльности начисляют кэшбэк — процент от стоимости оплаченных с карты покупок в виде баллов, бонусов или рублей. Это хорошая возможность вернуть часть потраченных средств и отправить их на накопления или приобрести что-то другое. Величина кэшбэка может зависеть от конкретного банка, общей суммы покупок по карте или категории трат, напоминает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Кроме того, часто банки предлагают повышенный кэшбэк за покупки у партнеров, который может доходить до 100%.

Карты с высоким кэшбэком

Дебетовая карта Premium Mir Supreme от банка Уралсиб

Дебетовая карта «СберКарта» Сбербанка

Дебетовая карта «Tinkoff Black МИР» Т-Банка

Дебетовая карта «Кешбэк по-сибирски» Банка «Левобережный»

МПКАрт 2.0



