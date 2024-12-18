Банки резко сократили выдачу кредитных карт

Количество выданных новых кредитных карт в ноябре 2024 года составило 1,42 млн единиц. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 16,0% и упал до минимальных значений с начала 2024 года.

При этом по сравнению с началом года выдача новых кредитных карт в ноябре сократилась еще значительнее — на 30,0% (в январе 2024-го — 2,04 млн единиц).

Одновременно снизился объем лимитов по кредитным картам, выданным в ноябре, — на 20,0% к октябрю 2024 года. Теперь этот показатель составил 146 млрд рублей (месяцем ранее — 182,5 млрд рублей).

«Количество выданных новых кредитных карт сокращается шестой месяц подряд, а объем их лимитов — пятый месяц подряд. Такая динамика прежде всего обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки. В этой связи банки постепенно снижают свой аппетит к риску, ориентируясь на заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности, а поток заявок от клиентов с недостаточными доходами, напротив, сокращается», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в ноябре 2024 года было выдано в Москве (105,4 тысячи единиц), Московской области (77,1 тысячи единиц), Краснодарском крае (59,6 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (56,1 тысячи единиц) и Ростовской области (50,7 тысячи единиц).

«Банки не озвучивают причину отказа в выдаче кредитной карты, однако есть перечень наиболее распространенных обстоятельств, которые могут помешать в оформлении такого продукта. Одно из основных — плохая кредитная история, которая негативно свидетельствует о способности человека обслуживать кредиты и займы. Может сказаться и отсутствие кредитной истории, что также затрудняет для банка оценку надежности клиента. Отказу в выдаче кредитки может способствовать и высокая долговая нагрузка, когда потенциальный заемщик уже тратит значительную часть своих доходов (более 50%) на погашение имеющихся обязательств. В этом случае риск того, что у него возникнут сложности с обслуживанием еще и кредитной карты, возрастает», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

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