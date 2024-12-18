В правительстве уточнили условия льготного автокредитования на 2025 год

Получить базовую скидку в размере 20% на приобретение машины смогут в 2025 году участники госпрограммы льготного автокредитования. Об этом сообщил директор департамента Минпромторга РФ Тигран Парсаданян.

Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) скидка составит 25% от стоимости автомобиля. Под условия программы подпадают автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) стоимостью до 2 млн рублей, электромобили, высокоавтоматизированные транспортные средства. Также по поручению президента РФ Владимира Путина в программу были включены туристические автобусы. Еще одно обязательное условие — высокий уровень локализации. То есть автомобиль должен быть собран в РФ преимущественно из компонентов российского производства.

Стать участниками программы в 2025 году смогут следующие категории граждан: медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.

«Что касается финансирования. Вот, например, на следующий год у нас будет выделено 36 миллиардов рублей на льготное кредитование и 27 миллиардов — на льготный лизинг», — цитирует ТАСС Тиграна Парсаданяна.