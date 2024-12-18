Карты «Мир» начали принимать еще в одной стране

Карты «Мир» начали обслуживать в Никарагуа. Первый банкомат, принимающий карты российской платежной системы, установлен в столице этой латиноамериканской страны — городе Манагуа.

«Хочу вам доложить, что первый банкомат карт "Мир" уже работает в городе Манагуа. Наши сотрудники успешно его опробовали, получили средства со своих счетов в России здесь, в Манагуа. Так что первый шаг сделан. В ближайшее время, надеюсь, будет установлен еще один такой банкомат», — цитирует ТАСС посла России в Никарагуа Михаила Леденева.

Он сообщил, что российские финансовые структуры планируют начать более активно работать на никарагуанском рынке. Однако для этого необходимо соблюдение ряда условий.

«Здесь прекрасные условия для туризма, есть великолепные пляжи, есть уже готовые гостиничные комплексы, поэтому, если бы здесь появились наши туристы, которых пока, к сожалению, немного в силу логистических затруднений, то тогда и имело бы смысл более активно продвигать вопрос о картах "Мир"», — пояснил посол.

«Карты платежной системы "Мир" выпускаются с 2015 года. Они обслуживаются на всей территории России, а также в некоторых зарубежных странах, среди которых Беларусь, Куба, Абхазия. Можно оформить как дебетовую, так и кредитную карту, в обоих случаях доступны и премиальные форматы. Кроме того, зарплату при работе в бюджетной сфере, а также стипендии, пенсии и другие социальные выплаты можно получать только на карту "Мир"», — рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

МПКАрт 2.0