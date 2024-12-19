Россиянам увеличат переработки и расширят причины для увольнения

Минэкономразвития разработало изменения в Трудовой кодекс, направленные на повышение гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров, узнал РБК. Изменения коснутся регулирования переработок, условий заключения, корректировки, а также прекращения трудового договора, работы из отпуска, ограничения для женщин.

Сверхурочная работа

Так, Минэк хочет установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год вместо действующих сейчас четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год; повысить оплату сверхурочных часов работы; снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств. По мнению экспертов, эти изменения будут актуальны для организаций, где учет рабочего времени строго регламентирован – в первую очередь, производственных предприятий.

Увольнение и найм

Ряд предложений касается увольнения и найма. Предлагается сократить срок уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя с двух до одного месяца. Если работник не согласен работать в новых условиях, работодатель должен предложить ему другую имеющеюся работу, а в случае отказа расторгнуть договор с выплатой компенсации в размере месячного заработка. Ведомство также намерено расширить причины для расторжения трудового договора по инициативе работодателя, включив в них хищение на рабочем месте и неявку на работу в течение четырех месяцев по неизвестным причинам.

Отозвать заявление об увольнении по собственному желанию можно будет не позднее трех дней до истечения срока работы – сейчас работник может передумать даже в последний день до увольнения.

Ведомство также намерено снять запрет на испытательный срок для работников, которые менее года назад получили диплом о среднем или высшем профессиональном образовании. Исключение будет сделано только для лиц, заключивших договор о целевом обучении.

Труд женщин

Другие поправки коснутся регламентирования труда женщин в сельской местности. Минэкономразвития хочет ограничить перечень отраслей, где максимальная продолжительность рабочего времени для женщин устанавливается в размере 36 часов в неделю с оплатой, как при полной 40-часовой неделе.