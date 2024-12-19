Стоимость техосмотра вырастет с 1 января, регулирование переработок и увольнений изменится. Обзор Банки.ру

📰 Стоимость техосмотра для владельцев легковых машин с нового года вырастет в зависимости от региона на 7,3–7,5%: в большинстве регионов уже утвердили новые тарифы, пишет «Коммерсант». Самые высокие расходы — более 1,5 тыс. рублей — понесут жители Краснодарского края, Амурской области. Самый экономичный тариф установлен властями Ивановской и Кемеровской областей, а также ЛНР — менее 1 тыс. рублей. Представители рынка называют действующие расценки «насмешкой», утверждая, что они не покрывают затрат операторов ТО.

📰 Средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года, сообщает РБК. По итогам 2024 года средний долг россиян коллекторам составит 196 тыс. рублей, что на 6,7% меньше значения прошлого года. Средний размер задолженности упал до минимального уровня с 2021 года — тогда показатель составлял 179 тыс. рублей, в последующие годы он достигал 210–214 тыс. рублей Речь идет о долгах клиентов перед банками, с которыми профессиональные взыскатели работают по агентской схеме, а также о просрочке, выкупленной коллекторами по цессии.

📰В России предлагают вернуть туристический кэшбэк для семей с детьми, рассказывают «Известия». С инициативой в адрес Кабмина обратился комитет Совета Федерации по регламенту. До 2030 года, согласно профильному нацпроекту, турпоток в РФ должен удвоиться — до 140 млн человек в год. Мера теоретически поможет стимулировать граждан, однако в бюджете может не найтись денег на реализацию этой инициативы, считают эксперты. Последнее слово в этом вопросе за Минфином, который должен будет дать свою оценку этим расходам.

📰 Минэкономики определилось с новым регулированием переработок и увольнений, обращает внимание РБК. Ведомство предлагает установить лимит сверхурочной работы на уровне четырех часов в день и 240 часов в год; оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый час работы; снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств. В настоящее время только 11% работающих сверхурочно получают дополнительную оплату.

📰Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидалось, продолжила смягчать свою денежно-кредитную политику (ДКП): по итогам последнего в этом году заседания ставка снижена на 25 базисных пунктов, до диапазона 4,25–4,75% годовых, обращает внимание «Коммерсант». Свое решение регулятор объяснил прогрессом в достижении цели по инфляции в США. Впрочем, с учетом растущих рисков и более активного роста американской экономики в январе ФРС, по всей видимости, возьмет паузу в смягчении ДКП. Дальнейшая траектория ставки будет увязана главным образом со скоростью и полнотой выполнения экономической части предвыборных обещаний избранного президента США Дональда Трампа.

📰Почему решение ЕС упростить разблокировку российских активов не поможет инвесторам, разбирается Forbes. В новом, 15-м по счету, пакете европейских санкций появился пункт о праве европейских депозитариев получать разрешения на разблокировку средств на счетах российского депозитария НРД. Эксперты не исключают, что в России могут увеличить число оснований для списания денег иностранцев со счетов типа «С». Или же будет отменен запрет на списание по решениям судов.