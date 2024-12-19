Альфа-Банк разработал технологию оплаты айфоном

Альфа-Банк разработал технологическое решение для бесконтактной оплаты айфоном через NFC-чип, сообщила пресс-служба банка. Этот чип есть во всех смартфонах, но в айфонах, как считалось, он заблокирован для проведения оплаты в России.

«Разработчики Альфа-Банка первыми в стране получили доступ к NFC-чипу айфона, легально — без взлома. Они придумали способ платить просто и удобно, как с Apple Pay — только от Альфа-Банка», — рассказали в кредитной организации.

В Альфа-Банке добавили, что готовы бесплатно поделиться этой технологией с другими банками, чтобы жители страны могли оплачивать покупки как раньше, просто приложив айфон к терминалу.

В октябре Национальная система платежных карт (НСПК) показала на форуме Finopolis прототип технологического решения бесконтактной оплаты для смартфонов, в том числе на базе iOS. Сервис под названием «Волна» работает через Bluetooth. Для приема платежей продавцам потребуются специальные терминалы, поддерживающие Bluetooth.

Самые технологичные дебетовые карты

С каждым годом все больше россиян отдают предпочтение современным технологиям оплаты: СБП, платежным сервисам, стикерам. Со временем они могут занять главенствующие позиции среди средств безналичной оплаты, однако пока первенство удерживают банковские карты, считает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Представляем рейтинг самых технологичных дебетовых карт согласно рейтингу Банки.р⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠у: