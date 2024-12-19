В РАН ответили, к чему приведет «перезапуск» продуктовых талонов в России

Введение продуктовых талонов на территории России приведет к спекуляциям, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова.

«Если это классическая система карточного распределения, то, конечно же, часть уходит в параллельный рынок, назовем его так. По всем классическим описаниям этой системы это приводит к спекуляции на определенных рынках. Если говорить о каких-то конкретных категориях населения, которым действительно нужна такая помощь, с моей точки зрения, эта помощь должна оказываться всегда, но вводить ее тотально, везде, мне кажется, что это лишнее», – сказала Русанова.

Напомним, что ввести продуктовые социальные карты по всей России в качестве меры поддержки малообеспеченных граждан предложил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, «люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни».

Выдачу продуктовых социальных карт с 2025 года планируется запустить в Калининградской области. Их начнут выдавать пенсионерам с доходом ниже прожиточного минимума. Кроме того, губернатор Камчатки Владимир Солодов ввел программу «Доступная рыба», в рамках которой пенсионеры, многодетные и малоимущие граждане смогут купить по специальным талонам рыбу по «доступным» и «социальным» ценам. Введение рыбных талонов на полуострове объяснили тем, что цены на рыбу и морепродукты взвинчивают перекупщики.

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