Путин назвал «тревожным сигналом» ситуацию с инфляцией

Ситуация с инфляцией в России является тревожным сигналом, заявил президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Да, конечно, таким тревожным сигналом является инфляция», — заявил президент (цитата по ТАСС).

Сейчас инфляция, по словам главы государства, составляет 9,2–9,3%, однако «заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции».

Путин также признал «недоработки ЦБ» и заявил, что регулятор мог эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки.