Совсем копейки: названа средняя сумма выданного в ноябре кредита

Средний размер потребительского кредита опустился в ноябре до самого низкого уровня с начала 2024 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, в ноябре средний размер выданного кредита составил 135 тысяч рублей – это на 15,7% меньше, чем в октябре (160,2 тысячи рублей), и на 8,4% меньше, чем в начале года (147,4 тысячи рублей).

Максимальные суммы в этом году банки выдавали в июне, когда средний размер ссуды достигал 180,7 тысячи рублей. С июля средний размер потребительского кредита начал сокращаться, а в ноябре снижение заметно ускорилось.

Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, отмечают в НБКИ.

В условиях высоких ставок и регуляторных ограничений гражданам все труднее получить одобрение на крупную сумму, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. С сентября ЦБ повысил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, которые в том числе затронули и заемщиков с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем полной стоимости кредита, а с 1 октября произошел очередной раунд ужесточения макропруденциальных лимитов по ним, и возможности банков по кредитованию заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% еще больше сократились, напоминает Солдатенкова.

Предложения банков по кредитам под залог недвижимости:

По сравнению с необеспеченными кредитами залоговые продукты традиционно отличаются более низкими ставками. Вторым их преимуществом является более длительный срок, что позволяет заемщикам при сегодняшних высоких ставках получить комфортный размер ежемесячного платежа. Кроме того, по залоговым кредитам банки, как правило, одобряют бОльшую сумму, чем при классическом потребительском кредитовании, напоминает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.