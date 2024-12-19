«Лимитов быть не должно»: Путин высказался о ситуации с семейной ипотекой

Президент России Владимир Путин пообещал сохранить программу семейной ипотеки. Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%. Наверное, еще будем говорить о всяких ипотечных делах, будем говорить о строительстве, но семейная ипотека сохраняется», – цитирует Путина РИА Новости.

Путин также отметил, что сельскую, дальневосточную и арктическую программы, а также ипотеку в новых регионах под 2% тоже «точно нужно сохранить».

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Владимир Путин назвал безобразием случаи, когда люди не могут взять положенную им семейную ипотеку. Президент подчеркнул, что никаких лимитов по программе быть не должно.

«Это безобразие, потому что не должно быть никаких лимитов. С правительством уже эту тему обсуждали. И я это обещание проверю, насколько оно исполняется», – заявил глава государства.

По его словам, программы льготной ипотеки «в конечном итоге» связаны с субсидиями со стороны государства.

«Для банков это только в удовольствие должно быть – получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки. А разницу между банковской ставкой и этими 6% государство должно возмещать, и здесь никаких лимитов со стороны государства быть не должно. Эта разница в банках оседает, между прочим. И для них это доход, и не маленький. Поэтому, если отказывают, то это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банки, наверное», – резюмировал Путин.

Предложения банков по семейной ипотеке*

В условиях высокой ключевой ставки возможности банков по выдачам семейной ипотеки сокращаются. Связано это с тем, что размер компенсации от государства по каждому выданному кредиту увеличивается, кроме того, из выделенных лимитов компенсируются недополученные доходы банков и по ранее оформленным кредитам, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Поэтому, если вы планируете оформить такой кредит, с заявкой лучше поторопиться, считает эксперт.