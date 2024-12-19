Россияне получат пособия на детей второй раз за месяц

Россияне до конца декабря получат все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января, сообщил Социальный фонд. Изменения в графике выплат связаны с новогодними праздниками.

Так, 25 декабря семьям, которые получают пособия на банковскую карту, перечислят:

единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;

ежемесячное пособие на первого ребенка до трех лет;

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Если пособие доставляет Почта России, выплата будет осуществляться уже в январе — до 25-го числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе, указал Соцфонд.

Кроме того, до 25 декабря семьям перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до трех лет и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

В обычные месяцы большинство детских пособий за прошедший месяц поступает каждое 3-е число, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала — каждое 5-е число месяца, напомнили в фонде. Если родители получают детские пособия через Почту России, доставка идет с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

В СФР также отметили, что выплата региональных пособий семьям с детьми производится по установленному местными властями графику и не совпадает с датами выплат Социального фонда.

Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые получают пенсии в начале месяца, в декабре положены две выплаты: за декабрь и январь. Двойную выплату могут ожидать и работающие пенсионеры, если по графику выплата пенсий приходится на начало января. При этом пенсии за январь придут уже с учетом индексации.

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