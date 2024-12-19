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Россияне получат пособия на детей второй раз за месяц

Дата публикации: 19.12.2024 16:17
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Время прочтения: 2 минуты
Россияне получат пособия на детей второй раз за месяц
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

Россияне до конца декабря получат все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале января, сообщил Социальный фонд. Изменения в графике выплат связаны с новогодними праздниками.

Так, 25 декабря семьям, которые получают пособия на банковскую карту, перечислят:

  • единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет;
  • ежемесячное пособие на первого ребенка до трех лет;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Если пособие доставляет Почта России, выплата будет осуществляться уже в январе — до 25-го числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе, указал Соцфонд.

Кроме того, до 25 декабря семьям перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на ребенка до трех лет и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

В обычные месяцы большинство детских пособий за прошедший месяц поступает каждое 3-е число, а ежемесячная выплата из средств материнского капитала — каждое 5-е число месяца, напомнили в фонде. Если родители получают детские пособия через Почту России, доставка идет с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

В СФР также отметили, что выплата региональных пособий семьям с детьми производится по установленному местными властями графику и не совпадает с датами выплат Социального фонда.

Ранее сообщалось, что пенсионерам, которые получают пенсии в начале месяца, в декабре положены две выплаты: за декабрь и январь. Двойную выплату могут ожидать и работающие пенсионеры, если по графику выплата пенсий приходится на начало января. При этом пенсии за январь придут уже с учетом индексации.

Если денег до зарплаты или пенсии не всегда хватает, выходом может стать микрозайм. На Банки.ру можно оформить займ более чем в 50 надежных МФО.

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