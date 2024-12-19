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Колебания рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 20 декабря

Дата публикации: 19.12.2024 17:49
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Время прочтения: 1 минута
Колебания рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 20 декабря
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

ЦБ установил официальные курсы валют на 20 декабря. Рубль уступил американской валюте, однако усилил позиции к евро. 

Курс доллара вырос на 0,6444 рубля, составив 103,4207 рубля (102,7763 рубля на 19 декабря).

Евро подешевел на 0,5507 рубля до 107,9576 рубля (предыдущее значение — 108,5083 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.

Текущие курсы валют в обменниках
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