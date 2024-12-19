Колебания рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 20 декабря

ЦБ установил официальные курсы валют на 20 декабря. Рубль уступил американской валюте, однако усилил позиции к евро.

Курс доллара вырос на 0,6444 рубля, составив 103,4207 рубля (102,7763 рубля на 19 декабря).

Евро подешевел на 0,5507 рубля до 107,9576 рубля (предыдущее значение — 108,5083 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайcкой валюты происходит на основе данных биржи.