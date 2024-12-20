Курсы доллара и евро на 20 декабря

Российская валюта уступила доллару, однако укрепилась к евро.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 декабря 2024 года, составляет 103,4207 рубля (прежнее значение — 102,7763 рубля), официальный курс евро — 107,9576 рубля (предыдущий показатель — 108,5083 рубля).

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайской валюты происходит на основе данных биржи.