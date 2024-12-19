Только в отделениях. В ВТБ назвали причину отказа от выдачи кредитов онлайн

Повышенные риски из-за угрозы мошеннических действий стали основной причиной отказа ВТБ от выдачи кредитов онлайн. Теперь получить заемные средства можно только в отделении банка.

«ВТБ в ноябре полностью ограничил выдачу кредитов онлайн, теперь это можно сделать только в отделении банка», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы кредитного учреждения.

Одновременно в ВТБ прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина, который на пресс-конференции в четверг заявил, что объемы мошенничества на финансовом рынке «зашкаливают и это вызывает очень большую тревогу».

«ВТБ поддерживает инициативу президента о введении "периода охлаждения" для потребительских кредитов свыше 200 тысяч рублей. Такие меры позволят обезопасить заемщиков, которые пытаются получить кредит под воздействием мошенников. <…> Предложенный механизм может быть использован банками вместе с другими способами защиты и алгоритмами противодействия хищениям», — отметили в ВТБ.

Микрозаймы при разумном использовании — это хорошая альтернатива банковским кредитам, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Прежде всего они подойдут тем, кому денежные средства необходимы срочно и на небольшую сумму. Многие МФО проводят акции для клиентов при первом обращении: при возврате займа в короткий срок (чаще всего это неделя с момента оформления) проценты с заемщика не взимаются. Вот несколько таких предложений:

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