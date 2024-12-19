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АСВ начнет применять еще один способ выплат страхового возмещения по вкладам

Дата публикации: 19.12.2024 18:39
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Время прочтения: 1 минута
АСВ начнет применять еще один способ выплат страхового возмещения по вкладам
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) планирует расширять каналы выплат страхового возмещения по вкладам. Дополнительным инструментом станет Система быстрых платежей (СБП). 

«Совместно с Банком России и Национальной системой платежных карт мы хотим запустить пятый способ получения страховки — через Систему быстрых платежей. Если такой удобный инструмент существует, значит, он должен быть использован и для развития системы страхования вкладов», — отметил генеральный директор АСВ Андрей Мельников.

Сегодня страховку можно получить по реквизитам счета, по номеру карты «Мир», наличными или почтовым переводом.

 

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