Банк России сообщил, как будет устанавливать курсы валют на новогодних праздниках

Официальные курсы иностранных валют к рублю на новогодние праздники будут установлены 28 декабря Банком России. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

«В последний рабочий день 2024 года, который приходится на 28 декабря, Банк России установит официальные курсы иностранных валют к рублю на период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года», — пояснил регулятор.

В первый рабочий день 2025 года, 9 января, регулятор установит курсы, которые будут действовать с 10 января.

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайской валюты происходит на основе данных биржи.