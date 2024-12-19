Между Москвой и Санкт-Петербургом запустили новый двухэтажный поезд «Аврора»

Рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом начал выполнять новый двухэтажный скоростной поезд «Аврора». Как утверждают представители компании-перевозчика, он отличается повышенным уровнем комфорта и сервиса.

«Для нас это значимое событие, ведь мы не просто возвращаем на маршрут Москва — Санкт-Петербург знаменитый поезд «Аврора», но и предлагаем пассажирам еще одну возможность с комфортом путешествовать между двумя столицами по доступным ценам. Это очень важно в условиях растущего спроса», — цитирует ТАСС руководителя Федеральной пассажирской компании Владимира Пястолова.

Поезд «Аврора» состоит из 15 вагонов, включает вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, один вагон СВ, вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров и вагон-бистро. В нем одновременно смогут ехать 1,2 тысячи пассажиров.

Каждое пассажирское место оборудовано индивидуальными розетками и разъемами USB для зарядки мобильных устройств. В вагонах с местами для сидения кресла можно разворачивать на 180 градусов, настраивать угол наклона спинки сиденья, они оснащены откидными столиками и подножками.

Две пары поездов будут курсировать ежедневно, «зеркально» отправляясь дважды в день из Москвы и из Санкт-Петербурга в 6:00 и в 13:50. Время в пути — около 5,5 часа.

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляется повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, предлагаются скидки на соответствующие покупки, а также проход в бизнес-залы аэропортов. Очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили:

«СберКарта Тревел» от Сбербанка

Умная карта «Мир» с опцией «Газпромбанк – Travel» от Газпромбанка

Карта «#МожноВСЁ» с опцией «Travel-Бонус» от Росбанка

Карта Alfa Travel от Альфа-Банка

Карта All Airlines от Т-Банка



МПКАрт 2.0