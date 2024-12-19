Бывший посол России в США перешел на работу в ВТБ

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, вернувшийся из Вашингтона в Москву в октябре, назначен советником глав банка ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

А банке сообщили, что в обязанности Анатолия Антонова будет входить содействие дальнейшему развитию международных контактов ВТБ с дружественными странами и координация участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС.

«Его многолетний дипломатический опыт будет особенно востребован в условиях растущего взаимодействия ВТБ с партнерами из стран Глобального Юга, проявляющих интерес к реализации различных проектов в России», — отметили в ВТБ.

Анатолий Антонов в 2004–2011 годах возглавлял департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД России. С 2011 года в должности замминистра обороны РФ отвечал за международное военное сотрудничество. В 2016 году назначен заместителем министра иностранных дел, а в 2017 году — чрезвычайным и полномочным послом России в США.

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