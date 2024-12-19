Россияне назвали самые нежелательные новогодние подарки

Предметы гардероба и различные сувениры являются самыми неудачными подарками для россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел сервис SuperJob.

Худшими подарками, которые традиционно дарят на Новый год, 8% россиян назвали различные предметы гардероба: носки, халаты, свитеры, футболки. Еще 5% таковыми считают всевозможные бесполезные сувениры: игрушки, статуэтки, брелоки, открытки, свечи, календари. 3% респондентов раздражает косметика и парфюмерия (с которой дарители обычно не угадывают), еще столько же — сладости. 2% не рады кухонным принадлежностям и посуде. По 1% считают, что лучше не дарить фрукты и алкоголь.

Среди прочих вариантов неудачных подарков респонденты называли полотенца, бижутерию, книги, домашних животных, пледы, рюкзаки.

4% опрошенных назвали худшим новогодним подарком известие о чем-то неприятном накануне праздника или отсутствие праздничного настроения. 15% респондентов считают, что худший новогодний подарок — это его отсутствие.

Примечательно, что каждый третий россиянин сообщил, что никогда не получал плохих подарков.

В ходе исследования было опрошено 1600 респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет, во всех регионах России.

Новогодние праздники дают хорошую возможность для активного и содержательного времяпрепровождения, однако и траты на него могут оказаться значительными. Чтобы траты не отвлекали от удовольствия отдыха и общения с близкими, аналитик Банки.ру Эряния Бочкина выбрала карты, которые предлагают категории повышенного кэшбэка в популярных на новогодних каникулах видах досуга. Вот несколько из них:

Карта для жизни от ВТБ

«Умная карта Мир» от Газпромбанка

Альфа-Карта от Альфа-Банка

МТС Деньги от одноименного банка

Black от Т-Банка

МПКАрт 2.0



