ЦБ оштрафовал Совкомбанк

Банк России 19 декабря вынес постановление о привлечении к административной ответственности Совкомбанка. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора.

Постановление в отношении Совкомбанка вынесено по статье 15.26.3 КоАП «Неисполнение обязанности по подтверждению и представлению исправленных сведений, содержащихся в основной части кредитной истории, в бюро кредитных историй». Статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Постановлением предусмотрено наложение на нарушителя административного штрафа, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, уточняется, что санкции применяются к Совкомбанку как юридическому лицу. Постановление пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает фигуранту постановления направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован.