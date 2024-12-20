Индекс финансового стресса растет, лимиты по семейной ипотеке отменят. Обзор Банки.ру

📰 Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал инфляцию «тревожным сигналом», напоминают «Ведомости». В остальном же, по мнению президента, ситуация в экономике устойчивая, развитие идет, несмотря ни на что. Президент остановился и на том, что рост зарплат в реальном выражении — т. е. за минусом инфляции — составил 9%. Путин подчеркнул, что выросли и реальные располагаемые доходы. По данным Росстата, за январь — сентябрь показатель увеличился на 8,6% в годовом выражении.

📰Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам, обращает внимание РБК на данные агентства АКРА. 17 декабря значение индекса достигало 2,184 пункта. Это максимум с февраля 2024 года, тогда значение индекса находилось на отметке 2,269 пункта. Рост индекса начался с середины ноября и ускорился после 21 ноября — в этот день Минфин США ввел санкции в отношении более чем 50 российских банков, среди которых был и системно значимый Газпромбанк.

📰 В ноябре средний срок автокредита, выдаваемого банками на новый автомобиль, составил 60 месяцев, сократившись до минимума за полтора года, пишет «Коммерсант». Одно из объяснений — работа банков со спецпрограммами автопроизводителей, сроки которых, как правило, не превышают трех лет. Заемщики массово интересуются более длинными автокредитами, их можно получить на машины с пробегом, но под более высокие ставки.

📰 Отмена лимитов по семейной ипотеке сгладит ее выдачи и исключит ажиотажный спрос, сообщают «Известия» со ссылкой на оператора госпрограмм — корпорацию «Дом.РФ». Президент Владимир Путин на прямой линии заявил, что программа для семей с детьми «не должна иметь никаких лимитов». Минфин уже сообщил, что готовится изменить условия. Банки также поддержали инициативу главы государства — они уверены, что это позволит сбалансировать спрос на льготную ипотеку.

📰 Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в ноябре показал наихудшую динамику в уходящем году, отмечает «Коммерсант». Продажи сократились на 13,4% к октябрю в связи с реализованным в прошлые месяцы спросом и высокой ключевой ставкой. До этого негативная динамика отмечалась только в сентябре по сравнению с августом: на 5,5%. По итогам года ожидается рост вторичного рынка в пределах 1–4%, но уже в следующем году вероятно падение.