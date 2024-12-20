С россиян начнут взимать туристический налог: где он будет действовать

1 января 2025 года в 55 регионах России начнет действовать туристический налог. В большей части субъектов налог будет взиматься лишь в отдельных муниципалитетах. Туристический налог представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. Местные власти самостоятельно принимают решение о его введении и размере. Предельная ставка налога на 2025 год — до 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки за номер. Ставка будет постепенно расти, прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года, а позже — не выше 5%. Гостиницы не будут взимать с постояльцев туристический налог, если те относятся к категориям федеральных льготников.
Официального списка регионов, где с 1 января будет взиматься туристический налог, пока нет.
По данным ТАСС, регионы, где налог будет действовать по всей территории:
- Республика Алтай;
- Камчатский край;
- Карелия;
- Вологодская область.
Регионы, где налог будет действовать в административных центрах:
- Архангельск;
- Владикавказ;
- Екатеринбург;
- Казань;
- Омск;
- Нальчик;
- Пенза;
- Рязань;
- Тула;
- Улан-Удэ;
- Хабаровск;
- Элиста.
Регионы, где налог будет действовать на отдельных территориях:
- Кузбасс: Кемерово, Новокузнецк, горнолыжный курорт «Шерегеш»;
- Алтайский край: санаторный курорт «Белокуриха»;
- Иркутская область: поселок Листвянка;
- Калининградская область: Светлогорск и Зеленоград;
- Краснодарский край: Сочи;
- Ставропольский край: города-курорты Кавказских Минеральных Вод.
В РСТ рассказали «Интерфаксу», что налог также введут в Санкт-Петербурге, Владимирской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, республике Башкирия, а также в Корсаковском и Курильском городских округах Сахалинской области.
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