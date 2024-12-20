Все новости

С россиян начнут взимать туристический налог: где он будет действовать

Дата публикации: 20.12.2024 10:09
3 090
Время прочтения: 2 минуты
С россиян начнут взимать туристический налог: где он будет действовать
Автор
Мария Королева,
Мария Королева
Источник
Banki.ru

1 января 2025 года в 55 регионах России начнет действовать туристический налог. В большей части субъектов налог будет взиматься лишь в отдельных муниципалитетах. Туристический налог представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. Местные власти самостоятельно принимают решение о его введении и размере. Предельная ставка налога на 2025 год — до 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки за номер. Ставка будет постепенно расти, прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года, а позже — не выше 5%. Гостиницы не будут взимать с постояльцев туристический налог, если те относятся к категориям федеральных льготников.

Официального списка регионов, где с 1 января будет взиматься туристический налог, пока нет. 

По данным ТАСС, регионы, где налог будет действовать по всей территории:

  • Республика Алтай;
  • Камчатский край;
  • Карелия;
  • Вологодская область.

 Регионы, где налог будет действовать в административных центрах:

  • Архангельск;
  • Владикавказ;
  • Екатеринбург;
  • Казань;
  • Омск;
  • Нальчик;
  • Пенза;
  • Рязань;
  • Тула;
  • Улан-Удэ;
  • Хабаровск;
  • Элиста.

Регионы, где налог будет действовать на отдельных территориях:

  • Кузбасс: Кемерово, Новокузнецк, горнолыжный курорт «Шерегеш»;
  • Алтайский край: санаторный курорт «Белокуриха»;
  • Иркутская область: поселок Листвянка;
  • Калининградская область: Светлогорск и Зеленоград;
  • Краснодарский край: Сочи;
  • Ставропольский край: города-курорты Кавказских Минеральных Вод.

В РСТ рассказали «Интерфаксу», что налог также введут в Санкт-Петербурге, Владимирской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, республике Башкирия, а также в Корсаковском и Курильском городских округах Сахалинской области.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили:

Читать в Telegram
telegram icon

Обучение

Материалы по теме