С россиян начнут взимать туристический налог: где он будет действовать

1 января 2025 года в 55 регионах России начнет действовать туристический налог. В большей части субъектов налог будет взиматься лишь в отдельных муниципалитетах. Туристический налог представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. Местные власти самостоятельно принимают решение о его введении и размере. Предельная ставка налога на 2025 год — до 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки за номер. Ставка будет постепенно расти, прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года, а позже — не выше 5%. Гостиницы не будут взимать с постояльцев туристический налог, если те относятся к категориям федеральных льготников.

Официального списка регионов, где с 1 января будет взиматься туристический налог, пока нет.

По данным ТАСС, регионы, где налог будет действовать по всей территории:

Республика Алтай;

Камчатский край;

Карелия;

Вологодская область.

Регионы, где налог будет действовать в административных центрах:

Архангельск;

Владикавказ;

Екатеринбург;

Казань;

Омск;

Нальчик;

Пенза;

Рязань;

Тула;

Улан-Удэ;

Хабаровск;

Элиста.

Регионы, где налог будет действовать на отдельных территориях:

Кузбасс: Кемерово, Новокузнецк, горнолыжный курорт «Шерегеш»;

Алтайский край: санаторный курорт «Белокуриха»;

Иркутская область: поселок Листвянка;

Калининградская область: Светлогорск и Зеленоград;

Краснодарский край: Сочи;

Ставропольский край: города-курорты Кавказских Минеральных Вод.

В РСТ рассказали «Интерфаксу», что налог также введут в Санкт-Петербурге, Владимирской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, республике Башкирия, а также в Корсаковском и Курильском городских округах Сахалинской области.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили: