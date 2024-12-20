Кобрендинговая программа лояльности «Инго Бонус» — лауреат премии «Финансовая элита России»

Программа лояльности «Инго Бонус», которая реализуется «Инго Экосистемой» от «Ингосстраха» и Ингосстрах Банком, стала лауреатом премии «Финансовая элита России» в номинации «Кобрендинговая программа лояльности». Программа «Инго Бонус» уже второй год подряд отмечена престижной наградой.

Флагманский банковский продукт и ключ к экосистеме — «ИнгоКарта». В 2024 году программа лояльности «Инго Бонус» стала еще выгоднее. Одним из основных нововведений стала возможность обменять валюту экосистемы — ингорубли — на рубли. Кроме того, каждый владелец «ИнгоКарты» имеет возможность удвоить кэшбэк в нескольких категориях, оформив подписку «Инго».

«Для нас эта победа — не только заслуженная награда, но и стимул для дальнейшего развития. В текущем году нам удалось сделать существенный рывок: количество участников экосистемы превысило отметку в миллион человек, уже более 200 федеральных партнеров в экосистеме. Весьма впечатляющий рост демонстрируют и платные подписки, количество которых возросло в несколько раз», — комментирует начальник управления развития экосистемы — вице-президент по партнерским программам «Ингосстраха» Екатерина Снигирь.

С подпиской «Инго» пользователи получают повышенный кэшбэк в следующих категориях:

10% ингорублями вместо 5% — в супермаркетах;

10% ингорублями вместо 5% — в категории месяца;

10% ингорублями вместо 5% — за автозаправки, мойки, шиномонтаж;

5% ингорублями по стандартным картам и 10% по премиальным — за полисы «Ингосстраха».

По другим покупкам кэшбэк составит 1% при оплате стандартными картами и 2% для премиальных карт.

«Новые условия программы лояльности однозначно выгодны для всех, кто совершает по "ИнгоКарте" повседневные покупки: постоянный кэшбэк 10% в самых актуальных категориях делает накопление ингорублей простым и быстрым. Мы благодарим клиентов за доверие и выбор программы лояльности "Инго Бонус", а экспертов премии — за высокую оценку нашей работы», — отметила Полина Берсенева, директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка.

Премия «Финансовая элита России» вручается с 2005 года и является авторитетной наградой, отмечающей достижения компаний финансового сектора РФ. В процессе отбора лауреатов принимают участие известные финансисты, руководители профессиональных объединений и чиновники государственных структур финансовой сферы.