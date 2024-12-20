Россиянам стали реже поднимать зарплаты

В 2024 году 58% российских работодателей подняли зарплаты своим сотрудникам — в 2023-м доля таких работодателей составляла 68%, показало исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, о результатах которого рассказывает РБК.

В 6% российских компаний зарплаты уменьшились, еще в 33% заработные платы остались на прежнем уровне. При этом в 2023 году только 1% работодателей сообщил о понижении окладов сотрудников.

Чаще остальных зарплаты в 2024 году поднимал средний бизнес. 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% — со штатом от 501 до 100 сотрудников. В крупных компаниях (от 1 тыс. сотрудников) показатель составил 55%. В малых (до 100 человек) — 50%.

Что касается отраслей, рост наиболее заметен в гостинично-ресторанном бизнесе (68% компаний подняли зарплаты сотрудникам), добычи сырья (67%), тяжелой и легкой промышленности (по 66%).

В 2025 году, как ожидают эксперты, прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся.