В ЦБ сообщили, что розничное кредитование перестало расти

Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

В ЦБ отметили существенное ужесточение денежно-кредитных условий с момента предыдущего решения по ставке в октябре. Это связано как с влиянием уже реализованного с середины 2024 года ужесточения денежно-кредитной политики, так и с рядом автономных факторов: ужесточением макропруденциальной политики, плановой нормализацией банковского регулирования, повышением требований банков к заемщикам, пояснил регулятор.

В Центробанке обратили внимание на значительное повышение с конца октября ставок по вкладам и кредитным продуктам, которое привело к повышению сберегательных настроений и прекращению роста розничного кредитования.

«Охлаждение кредитной активности уже охватывает все сегменты кредитного рынка. В ноябре рост розничного кредитования практически остановился. Впервые с начала 2024 года значительно замедлился рост корпоративного кредитования. Текущие намерения банков по наращиванию кредитования, учитывая в том числе складывающийся спрос со стороны заемщиков, формируют предпосылки для значительного охлаждения кредитной активности в 2025 году», — говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Общий прирост кредитования по итогам 2025 года ЦБ оценивает вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона 8–13%.