Набиуллина рассказала о «плане Б» для борьбы с инфляцией

«Ключевая ставка плюс терпение» — так, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, выглядит «план Б», направленный на снижение инфляции. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Центробанк для снижения инфляции в случае, если не поможет постоянное повышение ключевой ставки, Набиуллина отметила, что рассматривались несколько сценариев. В том числе и сохранение ключевой ставки на низких уровнях.

«Мы просчитывали альтернативный сценарий, если бы ставка оставалась на уровне 7,5%. В таком случае инфляция оказалась бы намного выше сегодняшних значений, она была бы выше 20%, даже с большой долей вероятности выше 30%», — подчеркнула Набиуллина.

В то же время она отметила, что тактика повышения ставки начинает срабатывать, свидетельством чему является замедление кредитования, которое наблюдается во всех сегментах. «Поэтому наш "план Б" очень простой: ключевая ставка плюс терпение», — отметила глава ЦБ.