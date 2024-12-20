Набиуллина ответила, могут ли банки повышать взнос по семейной ипотеке до 50%

Банки имеют право устанавливать собственные требования к первоначальному взносу по льготным программам, так как правительство определяет только минимально возможный уровень взноса. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя действия банков, которые поднимают требования к взносу по семейной ипотеке до 50%, несмотря на установленные правительством параметры.

«Действительно, есть случаи, когда требования отдельных банков к первоначальному взносу выше установленных правительством, но здесь может быть два случая. Первый, когда банки добросовестно оценивают риски заемщика – если риски большие, увеличение первоначального взноса снижает эти риски. Но могут быть и недобросовестные практики», – сказала Набиуллина.

Глава ЦБ пообещала следить за случаями повышения предъявляемых банками требований к первоначальному взносу по льготным программам, чтобы помешать «недобросовестным практикам». При этом она отметила, что Банк России не может вмешиваться в оперативную деятельность кредитных организаций.

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Вопрос повышения первоначального взноса по семейной и IT-ипотеке неоднократно поднимался в публичном поле. К примеру, в октябре в ходе Международного жилищного конгресса заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину пожаловались, что банки «фактически начали торговать ипотекой». В частности, Сбербанк поднял первый взнос по семейной программе до 50,1%, а чтобы воспользоваться ипотекой с прежним взносом 20,1%, предлагает доплатить 10% от стоимости квартиры. Хуснуллин заверил, что в правительстве таких преференций никому не давали, и пообещал поговорить с главой Сбера Германом Грефом.

Рост уровня взноса — способ сократить спрос на семейную программу со стороны потенциальных заемщиков, поясняет руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В условиях повышения ключевой ставки размер компенсации для банков также повышается. Поскольку в том числе из выделяемых лимитов проводится возмещение недополученных банками доходов по уже выданным кредитам, возможности по выдаче новых кредитов сокращаются, добавляет она.

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