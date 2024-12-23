Webbankir получил премию «Финансовая элита России» за динамику развития

Финансовая онлайн-платформа Webbankir стала победителем общественной премии «Финансовая элита России» в номинации «Динамика развития». Церемония награждения состоялась в конце декабря 2024 года в Москве.

Организаторы премии отметили впечатляющие темпы роста компании Webbankir и ее успехи за последний год. Так, в марте ведущее рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО МФК «ВЭББАНКИР» до уровня «ruBB» со «стабильным» прогнозом. По итогам первого полугодия компания вошла в топ-10 по размеру рабочего портфеля микрозаймов и в топ-5 по объему чистой прибыли на российском рынке. При этом за три квартала 2024 года объем выдач на платформе Webbankir вырос на 37%, а рабочий портфель — на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Сегодня финансовая отрасль, как и экономика в целом, переживает время турбулентности. Чтобы демонстрировать высокие темпы роста на таком рынке, нужны очень сильные компетенции и отличная команда. Мы рады, что организаторы премии “Финансовая элита России” по достоинству оценили нашу работу. Главные драйверы успеха Webbankir — это гибкая продуктовая линейка, технологичность и, конечно, доверие потребителей, что подтверждают свыше 90% положительных отзывов о нашей компании», — прокомментировал итоги премии генеральный директор компании Webbankir Андрей Пономарев.

Сегодня Webbankir предлагает широкий спектр финтех-услуг: PDL, Installment Loans и POS-займы. За время работы на платформе выдано более 10 млн займов на общую сумму свыше 80 млрд рублей. Количество уникальных клиентов достигло 2 млн человек по всей России. Количество сотрудников превышает 500 человек.

Премия «Финансовая элита России» прошла уже в 19-й раз и является одной из старейших и наиболее авторитетных наград на отечественном рынке. По традиции она присуждается участникам финансового сообщества, которые строго соблюдают законодательство и обладают безупречной репутацией.