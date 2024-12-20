Автомобилисты получили возможность урегулировать убытки по ОСАГО онлайн

У российских автолюбителей появилась возможность подавать заявление о страховом случае по полису ОСАГО в онлайн-режиме. Такую опцию запустила компания «СберСтрахование».

Чтобы подать заявление онлайн, водителю нужно войти в мобильное приложение «СберСтрахования» или в личный кабинет на сайте компании через портал «Госуслуги». Затем заполнить электронное заявление, указать всю необходимую информацию о событии и приложить документы.

«Дополнительно при подаче заявления можно провести самоосмотр и приложить фотографии повреждений, приложение подскажет, как правильно их сделать. Это позволит существенно сэкономить время: водителю не придется ехать на СТОА или вызывать эксперта, и процесс рассмотрения заявления пройдет быстрее», — пояснили в компании.

Финальный этап — это подписание заявления в приложении «Госключ». Инструкции от страховой компании помогут быстро скачать приложение и выпустить электронную подпись. Когда заявление и документы будут направлены в страховую, отслеживать статус урегулирования можно также в мобильном приложении или в личном кабинете.

«Теперь наши клиенты смогут пройти весь процесс урегулирования инцидентов по ОСАГО дистанционно — без очной подачи документов и вызова эксперта, что, безусловно, экономит много времени. При этом очень удобно, что можно начать заполнять заявление в мобильном приложении, затем продолжить с того же места уже в личном кабинете на компьютере. Запуск электронного урегулирования — это удобное решение», — отметил генеральный директор «СберСтрахования» Михаил Волков.

«При расчете возмещения по ОСАГО все страховщики пользуются единой методикой, утвержденной Банком России. По ней итоговая денежная компенсация определяется как сумма расходов на оплату ремонта, покупку расходных материалов и деталей и запчастей, которые нуждаются в замене. При этом пользуются справочниками средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов работ, в которых данные разбиты по маркам и производителям», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.