Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом и вкладами после решения ЦБ по ключевой ставке

Решение совета директоров Банка России оставить ключевую ставку без изменений стало «оригинальным решением», поскольку рынок ожидал прибавления как минимум 200 базисных пунктов, а наиболее агрессивные прогнозы предполагали рост до 25%. Об этом в комментарии Банки.ру заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.

«Но у ЦБ больше информации: несмотря на дисбаланс спроса и предложения, давление на рынке труда и осеннюю девальвацию, видимо, сигналов о замедлении потребительского и корпоративного кредитования оказалось достаточно для монетарной паузы. В любом случае при очередных ценовых шоках и/или росте волатильности у регулятора остается данный инструмент, и на следующем заседании ключевая ставка еще не предопределена», — отметил Михаил Зельцер.

По его прогнозу, снижения ставки стоит ожидать ближе к концу первого полугодия 2025 года с ускорением тенденции к концу будущего года, когда ставка может опуститься вплоть до 16%.

«Для рубля ставка ЦБ сейчас не имеет такого уж принципиального значения, как было до 2022 года, — арбитраж невозможен. Но есть иные факторы поддержки курса — положительный торговый баланс, восстановление механизмов расчетов за экспорт, ненулевая вероятность геополитического послабления и снижения риск-премии. По нашим оценкам, доллар — у 100 рублей, а юань — под 14 рублей — это адекватные уровни на конец 2024 года — начало 2025 года», — полагает эксперт.

В то же время, считает аналитик, показатели ставок по депозитам с большой вероятностью достигли максимально возможных уровней.

«Вклады и депозиты следуют за ставкой ЦБ, а бывает, даже и с опережением. Многие банки повысили ставки даже больше ключевой, и на первую декаду декабря средняя ставка в топ-10 банков достигла 22,08%. Возможно, процесс повышения доходностей по депозитам близок к завершению, а через полгода ставки будут уже ниже», — прогнозирует Михаил Зельцер.