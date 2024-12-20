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Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом и вкладами после решения ЦБ по ключевой ставке

Дата публикации: 20.12.2024 22:00
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Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом и вкладами после решения ЦБ по ключевой ставке
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Решение совета директоров Банка России оставить ключевую ставку без изменений стало «оригинальным решением», поскольку рынок ожидал прибавления как минимум 200 базисных пунктов, а наиболее агрессивные прогнозы предполагали рост до 25%. Об этом в комментарии Банки.ру заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер.

«Но у ЦБ больше информации: несмотря на дисбаланс спроса и предложения, давление на рынке труда и осеннюю девальвацию, видимо, сигналов о замедлении потребительского и корпоративного кредитования оказалось достаточно для монетарной паузы. В любом случае при очередных ценовых шоках и/или росте волатильности у регулятора остается данный инструмент, и на следующем заседании ключевая ставка еще не предопределена», — отметил Михаил Зельцер.

По его прогнозу, снижения ставки стоит ожидать ближе к концу первого полугодия 2025 года с ускорением тенденции к концу будущего года, когда ставка может опуститься вплоть до 16%.

«Для рубля ставка ЦБ сейчас не имеет такого уж принципиального значения, как было до 2022 года, — арбитраж невозможен. Но есть иные факторы поддержки курса — положительный торговый баланс, восстановление механизмов расчетов за экспорт, ненулевая вероятность геополитического послабления и снижения риск-премии. По нашим оценкам, доллар — у 100 рублей, а юань — под 14 рублей — это адекватные уровни на конец 2024 года — начало 2025 года», — полагает эксперт.

В то же время, считает аналитик, показатели ставок по депозитам с большой вероятностью достигли максимально возможных уровней.

«Вклады и депозиты следуют за ставкой ЦБ, а бывает, даже и с опережением. Многие банки повысили ставки даже больше ключевой, и на первую декаду декабря средняя ставка в топ-10 банков достигла 22,08%. Возможно, процесс повышения доходностей по депозитам близок к завершению, а через полгода ставки будут уже ниже», — прогнозирует Михаил Зельцер.

 

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